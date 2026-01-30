صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچے میں آپریشن ؛ لولائی گینگ کے مزید 5 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

  • جرم و سزا کی دنیا
کچے میں آپریشن ؛ لولائی گینگ کے مزید 5 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر )کچے کے علاقے میں جاری آپریشن کے دوران 25لاکھ روپے سرکی قیمت والے ڈاکوسمیت لولائی گینگ کے مزید5ڈاکوؤں نے ہتھیارڈال کرخود کوپولیس کے حوالے کردیا’ کچے کا90فیصدعلاقہ کلیئرکروالیاگیا۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روزکچے کے علاقے میں جاری آپریشن کے دوران لولائی گینگ کے 25لاکھ روپے سر کی قیمت والے ڈاکو عبدالستارلولائی نے اپنے 4ساتھیوں سمیت خود کوہتھیارڈال کرپولیس کے حوالے کردیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرعرفان علی سموں نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہاکہ ہتھیارڈالنے والے ڈاکوؤں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیاجائے گا، باقی ڈاکوہتھیارڈالنے میں عافیت سمجھیں، کچے کے کریمنل کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔واضح رہے کہ کچے میں جاری آپریشن کے دوران اب تک پولیس نے 90فیصدعلاقہ ڈاکوؤں کے قبضہ سے کلیئر کروالیاہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

امریکا، ایران کشیدگی سٹاک ایکسچینج پر اثرانداز، 6 ہزارپوائنٹس کمی

بینکوں کی سرمایہ کاری ڈپازٹس سے بھی تجاوز ،اسٹیٹ بینک

وافی انرجی اور ہنڈائی نشاط کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ طے

اوشن گارڈنز اور البرکہ بینک کے درمیان معاہدہ طے پاگیا

سیمنٹ کی فروخت میں سالانہ بنیاد پر9فیصداضافہ

جرمنی کے لیے پاکستانی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak