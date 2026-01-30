صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل رئیل اسٹیٹ کانفرنس کا انعقادناگزیر،اسلام آباد چیمبر

  • کاروبار کی دنیا
نیشنل رئیل اسٹیٹ کانفرنس کا انعقادناگزیر،اسلام آباد چیمبر

اسلام آباد (اے پی پی)اسلام آباد چیمبرکے صدر سردار طاہر محمود نے کہا ہے کہ رئیل اسٹیٹ سیکٹر معاشی ترقی کا ایک اہم محرک ہے ، شعبہ کے ریگولیٹری اور سرمایہ کاری چیلنجز سے نمٹنے کے لئے نیشنل رئیل اسٹیٹ کانفرنس کے انعقاد کی ضرورت ہے۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو آئی سی سی آئی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔سردار طاہر محمود نے کہا کہ تاجر برادری برآمدات کے فروغ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے وزیر اعظم کے وژن اور خاص طور پر اڑان پاکستان کی مکمل حمایت کرتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا فیصل کے سسرال سے متعلق بیان پر علی گل پیر کی مزاحیہ ویڈیو

آج کے فنکاروں میں پیسے کی لالچ ہے :جواداحمد

ہیرا پھیری 3میں اکشے کمار رکاوٹ ہیں:پاریش

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے ، رانی کے بیان پر تنقید

بیٹے کی کینسر کی تشخیص نے میری دنیا پلٹ دی تھی:عمران ہاشمی

جاوید اختر فن کیلئے ایک داغ بن چکا :احمد علی بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak