  • کاروبار کی دنیا
دیرینہ مسائل کے مستقل حل کے بغیر پائیدار بہتری ممکن نہیں، عتیق الرحمن

کراچی (بزنس رپورٹر) کراچی چیمبر سے وابستہ معاشی ماہر عتیق الرحمن کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے معیشت کو مستحکم کرنے اور۔۔۔

 برآمدات کو سہارا دینے کیلئے جامع ایکسپورٹ ری وائیول پیکیج متعارف کرانے کے اقدامات اسی سمت ایک اہم قدم ہیں، تاہم دیرینہ مسائل کے مستقل حل کے بغیر پائیدار بہتری ممکن نہیں۔ انکے مطابق گزشتہ 12 ماہ کے دوران پاکستان کی مجموعی برآمدات تقریباً 32.04 ارب ڈالر رہیں، جبکہ اسی مدت میں درآمدات بڑھ کر تقریباً 58.39 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔

عجائب دنیا

امریکا،ملزم کا اپنی ہی وانٹڈ پوسٹر پر پولیس کو جواب

ایپ سٹورز میں فحش تصاویر بنانیوالی پوشیدہ ایپس کا انکشاف

ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں میں موت کا خطرہ 3 گنا زیادہ

کائنات کے ابتدا ئی مراحل کی نئی معلومات جاری ہو گئیں

سکول کے دوستوں کی آواز سن کر بچہ کوما سے باہر نکل آیا

شادی پرفوٹوگرافر پول میں گر گیا،شوٹ جاری رکھا

