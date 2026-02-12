صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال میں زرعی تعاون کا معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال میں زرعی تعاون کا معاہدہ

کسانوں کو جدید مشینری، اصل اسپیئر پارٹس اور لبریکنٹس تک بہتر رسائی ملے گی

کراچی (بزنس ڈیسک)الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ نے پاکستان بھر میں کسانوں کو زرعی میکانائزیشن کے حل تک بہتر رسائی فراہم کرنے کے لیے گرین ایگری مال کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ۔ مفاہمتی یادداشت پر الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یاسین سیکر اور گرین ایگری مال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر علی سفیان ہمایوں نے دستخط کیے ۔ اس تعاون کا مقصد نظام کو مضبوط بنانا، خدمات تک رسائی بہتر کرنا اور ملکی زرعی ویلیو چین میں پیداواری صلاحیت کو فروغ دینا ہے ۔یہ شراکت داری گرین ایگری مال کے رجسٹرڈ کسانوں کو جدید زرعی میکانائزیشن تک بہتر رسائی فراہم کرے گی۔

معاہدے کے تحت الغازی ٹریکٹرز اصل اسپیئر پارٹس اور لبریکنٹس گرین ایگری مال کے مخصوص پلیٹ فارمز کے ذریعے دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ دونوں ادارے مشترکہ طور پر کسانوں کیلئے عملی مظاہرے (ڈیمونسٹریشنز)، تربیتی پروگرامز اور آگاہی مہمات بھی منعقد کرینگے تاکہ جدید زرعی مشینری کے مؤثر استعمال کو فروغ دیا جا سکے ۔یاسین سیکر نے کہا کہ الغازی ٹریکٹرز میں ہمارا عزم صرف مشینری فراہم کرنے تک محدود نہیں بلکہ ہم پاکستان کی وسیع تر زرعی ویلیو چین کو مضبوط بنانے پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔علی سفیان ہمایوں نے کہا کہ الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ کے ساتھ یہ اسٹریٹجک اشتراک کسانوں کو الغازی ٹریکٹرزکے اصل اسپیئر پارٹس اور لبریکنٹس تک ترجیحی رسائی فراہم کرے گا، جس کے ساتھ خصوصی طور پر بعد از فروخت سروس بھی شامل ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈکپ : جنوبی افریقہ نے دوسرے سپر اوور میں افغانستان کو ہرادیا

عثمان طارق کے ایکشن پر تنقید، ایشون بھارتی کرکٹر پر برہم

دو ، تین مرتبہ مین آف دی میچ بننا ٹارگٹ ہے :فرحان

مچل مارش انجرڈ ،سمتھ کو بیک اپ کے طور پر سری لنکا بلالیا گیا

فیفا ورلڈ کپ ،فاتح ٹیم کو 5کروڑ ڈالر ملیں گے

پاکستان سپورٹس بورڈ کی سالانہ رپورٹ جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak