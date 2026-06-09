صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کو آم برآمدات 7مزید ٹریٹمنٹ پلانٹس منظور

  • کاروبار کی دنیا
چین کو آم برآمدات 7مزید ٹریٹمنٹ پلانٹس منظور

اسلام آباد(این این آئی)پاکستان نے مزید7پروسیسنگ اور ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ سہولیات کو چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز میں رجسٹر کروانے میں کامیابی حاصل کر لی،اس پیشرفت سے آئندہ آم سیزن میں سپلائی چین کی کارکردگی بہتر ہونے اور برآمدی تیاریوں میں اضافہ متوقع ہے ۔

پاکستان نے مزید7پروسیسنگ اور ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ سہولیات کو چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز میں رجسٹر کروانے میں کامیابی حاصل کر لی،اس پیشرفت سے آئندہ آم سیزن میں سپلائی چین کی کارکردگی بہتر ہونے اور برآمدی تیاریوں میں اضافہ متوقع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پتہ نہیں فلک شبیر جیسے لوگوں کا دماغ کب خواتین کے کپڑوں سے نکلے گا:حناپرویز

علیزے سلطان کو بغیرحجاب ویڈیو پر شدید تنقید کا سامنا

سیف علی خان کا کیریئر کے مشکل دور کا اعتراف

نادیہ خان ٹیلنٹ اور پاکستان کی توہین کر رہی :خلیل الرحمٰن قمر

جینیفر ونگیٹ کی دوسری شادی سے متعلق افواہوں نے ہلچل مچادی

’’لگان ‘‘ کے 25سال مکمل ہونے پر عامر خان کا شاندار سرپرائز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak