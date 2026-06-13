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پی ٹی آئی کا احتجاج، شاہد خٹک کا حنیف عباسی کو تھپڑ

  • پاکستان
پی ٹی آئی کا احتجاج، شاہد خٹک کا حنیف عباسی کو تھپڑ

سپیکرڈائس،وزیراعظم کے ڈیسک کا گھیرائو ،سارجنٹ ایٹ آرمزکی حفاظتی دیوار بجٹ دستاویز کی کاپیاں پھاڑ دیں، واک آئوٹ ،سینیٹ میں بھی احتجاج

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی کرتے ہوئے سپیکرڈائس اور وزیراعظم کے ڈیسک کا گھیرائوکیا ،اس موقع پر ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، چور آیا چور آیاکے  نعرے لگائے گئے ، اپوزیشن ارکان نے بجٹ دستاویز کی کاپیاں پھاڑ کروزیرخزانہ پراچھال دیں،قابل اعتراض نعرے بازی کے دوران پی ٹی آئی کے شاہد خٹک اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ،شاہد خٹک نے حنیف عباسی کو تھپڑ مار دیا ،اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے مداخلت کرتے ہوئے بیچ بچائو کروا دیا،اپوزیشن ارکان کے شدید احتجاج کے دوران سارجنٹ ایٹ آرمزنے حکومت اور اپوزیشن ارکان کے درمیان حفاظتی دیوار بنا دی،بعدازاں اپوزیشن ارکان وزیرخزانہ کی تقریر ختم ہونے سے قبل اجلاس سے واک آؤٹ کرگئے ۔سینیٹ میں بھی پی ٹی آئی ممبران نے بجٹ کوغریب دشمن قرار دیتے ہوئے نعرہ بازی کی اور بجٹ کے خلاف پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا۔

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