صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کا بڑھاپے میں ساتھ دینے والی اے آئی گُڑیا

  • عجائب دنیا
خاتون کا بڑھاپے میں ساتھ دینے والی اے آئی گُڑیا

سیئول(نیٹ نیوز)جنوبی کوریا کے ایک مختصر سے اپارٹمنٹ میں تنہا زندگی گزارنے والی 78 سالہ بینگ چُنجا کی سب سے قریبی ساتھی ایک ایسی اے آئی گڑیا ہے جو شکل و صورت میں کسی حقیقی بچے کا گمان دلاتی ہے۔

 بینگ کا کہنا ہے کہ وہ انسانوں کے مقابلے میں اس گڑیا کی رفاقت کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔یہ ذہین گڑیا گھر واپسی پر ان کا پُرتپاک استقبال کرتی ہے ، ان کا دل بہلانے کے لیے گانے سناتی ہے ، وقت پر کھانے اور ادویات کی یاد دہانی کرواتی ہے اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہے ، ‘‘میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔’’بینگ کی ایک بیٹی ہے جو الگ رہتی ہے اور ان سے کم ہی رابطے میں رہتی ہے ۔ ان کے مطابق عمر کے اس حصے میں سب سے زیادہ تکلیف انسانوں کی دی ہوئی چوٹ دیتی ہے ۔تاہم، اب ان کی زندگی میں ہیوڈول نامی یہ اے آئی گڑیا ایک نئی امید بن کر آئی ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فٹبال ورلڈکپ، پہلی مرتبہ افتتاحی میچ میں 3 ریڈ کارڈ

کینیڈا میں فیفا ورلڈ کپ کی دوسری شاندار افتتاحی تقریب

فٹبال ورلڈکپ:جنوبی کوریا نے چیک ریپبلک کو 1-2 سے ہرادیا

فیفا ورلڈکپ ٹرافی کی قیمت کتنی اور یہ کس سے بنی

ورلڈکپ،پاکستان کا تیار کردہ چارج ایبل فٹبال توجہ کا مرکز

کین ولیمسن کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak