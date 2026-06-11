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درآمدی ڈیوٹی میں کمی سے آٹو صنعت متاثر ہوسکتی، پاکستان جاپان بزنس فورم

  • کاروبار کی دنیا
درآمدی ڈیوٹی میں کمی سے آٹو صنعت متاثر ہوسکتی، پاکستان جاپان بزنس فورم

کراچی (این این آئی)پاکستان جاپان بزنس فورم نے درآمد شدہ مکمل تیار شدہ گاڑیوں اور مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے آٹو پارٹس پر درآمدی ڈیوٹی میں ممکنہ بڑی کمی کی خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ۔

 فورم نے خبردار کیا کہ موجودہ ڈیوٹی ڈھانچے میں کسی بھی بڑی تبدیلی کے پاکستان کی مقامی آٹوموبائل صنعت پر سنگین اور دیرپا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں،گزشتہ چار دہائیوں کے دوران جاپانی اور پاکستانی کمپنیوں نے آٹو موبائل صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔

 

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