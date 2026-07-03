صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسپیشل زونز میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کی تعداد 250سے تجاوز

  • کاروبار کی دنیا
اسپیشل زونز میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کی تعداد 250سے تجاوز

مختلف شہروں میں 32زونز قائم کئے جاچکے ،مزید کمپنیوں کی شمولیت متوقع

کراچی(بزنس رپورٹر)ٹیکنالوجی شعبے میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی   کی جانب سے جاری کردہ تازہ ایکو سسٹم اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں قائم اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں رجسٹرڈ ٹیکنالوجی کمپنیوں کی تعداد دو برس کے دوران دوگنی ہو کر250 سے تجاوز کر گئی ۔ اتھارٹی کے مطابق سال 2023 اور 2024 کے دوران اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد140 سے بڑھ کر 250 سے زائد ہو گئی۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں 32 اسپیشل ٹیکنالوجی زونز قائم کیے جا چکے ہیں جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، مصنوعی ذہانت ، فِن ٹیک، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا اینالیٹکس، سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی اور دیگر جدید شعبوں سے وابستہ مقامی اور بین الاقوامی کمپنیاں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے مطابق آئندہ برسوں میں مزید کمپنیوں کی شمولیت متوقع ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

9 وارداتیں ،شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

گوجرانوالہ:چار مبینہ پولیس مقابلوں میں 3ملزم ہلاک

ماں نے کالے جادو، جنات کے شبہ پر بیٹی کو آگ لگا دی

ملزم ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار

فوڈ پوائنٹس کوجرمانے ،اشیاتلف

ساتھی کیساتھ ملکر بھائی کو چھری کے وارکرکے زخمی کردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا ہم واقعی دیانت دار ہیں؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درختوں اور جنگلوں کے درمیان
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نئی بات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہمارے بچے محفوظ کیوں نہیں ہیں؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ایک جیسی دو گرمیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ہزاروں لغزشیں حائل ہیں، لب تک جام آنے میں … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak