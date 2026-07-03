صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حماس حملہ کے 1000دن مکمل، اسرائیل میں سوگ،مظاہرے

  • دنیا میرے آگے
حماس حملہ کے 1000دن مکمل، اسرائیل میں سوگ،مظاہرے

متاثرین کے اہلِخانہ کا سکیورٹی ناکامیوں کی تحقیقات کیلئے کمیشن کے قیام کا مطالبہ

یروشلم، بیروت(اے ایف پی) اسرائیل میں 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے 1000 دن مکمل ہونے پر ملک بھر میں سوگ اور احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا گیا، جبکہ عوام نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ریاستی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے ۔جمعرات کو صبح 6بجکر29منٹ پر ملک بھر میں یادگاری تقریبات کا آغاز ہوا، شہریوں اور متاثرین کے اہلخانہ نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کسی بھی سطح پر ذمہ داری کا تعین نہیں کیا گیا۔ حملے میں 1ہزار221 اسرائیلی ہلاک اور 251 یرغمال بنائے گئے تھے ، جس کے بعد غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں 73 ہزار سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں اور دعائیہ اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔لبنان کے صدر جوزف عون نے اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل کسی بھی صورت غداری نہیں اور وہ لبنان کی سرزمین کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے ۔قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

9 وارداتیں ،شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

گوجرانوالہ:چار مبینہ پولیس مقابلوں میں 3ملزم ہلاک

ماں نے کالے جادو، جنات کے شبہ پر بیٹی کو آگ لگا دی

ملزم ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار

فوڈ پوائنٹس کوجرمانے ،اشیاتلف

ساتھی کیساتھ ملکر بھائی کو چھری کے وارکرکے زخمی کردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا ہم واقعی دیانت دار ہیں؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درختوں اور جنگلوں کے درمیان
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نئی بات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہمارے بچے محفوظ کیوں نہیں ہیں؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ایک جیسی دو گرمیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ہزاروں لغزشیں حائل ہیں، لب تک جام آنے میں … (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak