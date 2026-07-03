امریکا :روزگار اعداد و شمار کے بعد ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی ، عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکا میں روزگار کے اعداد و شمار کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے۔
جبکہ ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔خبر ایجنسی کے مطابق جون میں امریکا میں صرف 57 ہزار نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں، بے روزگاری کی شرح معمولی کمی کے ساتھ4اعشاریہ2فیصد ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کا اندازہ تھا کہ جون میں کم از کم1لاکھ15ہزار نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی، تاہم یہ ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ اس خبر کے بعد امریکی ڈالر جاپانی ین کے مقابلے میں ایک فیصد سے زائد گر گیا۔ ماہرین کے مطابق کمزور لیبر ڈیٹا نے امریکی فیڈرل ریزرو کی شرح سود میں فوری اضافے کی توقعات کم کر دی ہیں۔