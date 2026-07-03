وینزویلا زلزلہ:8دن بعدملبے سے 43سالہ شخص زندہ برآمد
ہلاکتوں کی تعداد 2295سے تجاوز،متاثرہ علاقوں میں خوراک کی شدید قلت
کاتیا لا مار(اے ایف پی) وینزویلا میں دو تباہ کن زلزلوں کے بعد ملبے تلے دبے ایک شخص کو 8دن بعد زندہ نکال لیا گیا۔ بین الاقوامی امدادی ٹیموں نے کاتیا لا مار کے علاقے میں منہدم عمارت کے ملبے سے 43 سالہ سکیورٹی گارڈ ہیرنان گل کو بحفاظت باہر نکالا۔ متاثرہ شخص سات منزلہ عمارت میں اپنے ڈیوٹی بوتھ میں پھنس گیا تھا ۔ ریسکیو آپریشن میں متعدد ممالک کی ٹیمیں شریک تھیں جو مسلسل کئی روز سے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے حالات میں زندہ بچنے کے امکانات انتہائی کم ہوتے ہیں۔ زلزلوں کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2 ہزار 295 تک پہنچ گئی، حکام کے مطابق 11 ہزار سے زائد افراد زخمی اور تقریباً 13 ہزار بے گھر ہو چکے ، متاثرہ علاقوں میں خوراک اور پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور امدادی سامان کے لیے طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔