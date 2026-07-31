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ڈی آئی بی پاکستان اور سسٹمز لمیٹڈ کے درمیان معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
ڈی آئی بی پاکستان اور سسٹمز لمیٹڈ کے درمیان معاہدہ

کراچی(بزنس ڈیسک)ڈی آئی بی پاکستان اور سسٹمز لمیٹڈ نے کور بینکنگ سسٹم کے نفاذ کے معاہدے پر دستخط کردیے ہیں۔۔۔

 جس کے تحت ڈی آئی بی اپنے بنیادی بینکاری نظام کو اوریکل فلیکس کیوب سے ٹیمینوس کے جدید کلاؤڈ نیٹو پلیٹ فارم پر منتقل کرے گا جبکہ سسٹمز لمیٹڈ ایک قابل اعتمادٹیمینوسپارٹنر اور بینکاری شعبے میں تبدیلی کے ماہر کے طور پر اس منصوبے کی قیادت کرے گا۔ علی گلفراز نے کہا کہ ڈی آئی بی پاکستان اپنے صارفین کو موثر بینکاری سہولتیں فراہم کرنے کیلئے پُرعزم ہے۔

 

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