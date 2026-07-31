صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی اداکارہ کیرتی کلہاری آن لائن فراڈ کا شکار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی اداکارہ کیرتی کلہاری آن لائن فراڈ کا شکار

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ کیرتی کلہاری سائبر فراڈ کا شکار ہو گئیں جہاں نامعلوم افراد نے ان کے کریڈٹ کارڈ کی معلومات استعمال کرتے ہوئے تقریبا 2 لاکھ 44 ہزار بھارتی روپے کی غیر مجاز ٹرانزیکشنز کر ڈالیں۔

واقعہ اس وقت پیش آیا جب 43 سالہ اداکارہ اندھیری ویسٹ میں ایک ملٹی پلیکس جا رہی تھیں۔ اسی دوران انہیں بینک کی جانب سے غیر ملکی کرنسی میں کی گئی ایک ٹرانزیکشن کا الرٹ موصول ہوا۔ جس پر اداکارہ نے فوری بینک سے رابطہ کیا۔ مزید نقصان سے بچنے کیلئے بینک نے فوری طور پر کارڈ بلاک کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

11 وارداتیں ،شہری لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیا سے محروم

گکھڑ ،کھاریاں میں پولیس مقابلے ، 2اہم ملزم مار ے گئے

بھوانہ :پسند کی شادی پر فوجی جوان مبینہ طور پر قتل

دو کروڑ کابوگس چیک دینے پرمقدمہ

4بجلی چوروں کیخلاف مقدمات

3 ملزم منشیات،اسلحہ سمیت گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ
Dunya Bethak