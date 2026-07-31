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دو کروڑ کابوگس چیک دینے پرمقدمہ

  • جرم و سزا کی دنیا
دو کروڑ کابوگس چیک دینے پرمقدمہ

راہوالی(نمائندہ دنیا )لاہور کے رہائشی بیو پاری عدنان طارق نے دو کروڑ کے چاول خرید کر رائس ملز کے مالک نصر اقبال چیمہ کو بوگس چیک تھمادیاجو بینک سے مقررہ تاریخ پرڈس آنر ہو گیا ۔کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

لاہور کے رہائشی بیو پاری عدنان طارق نے دو کروڑ کے چاول خرید کر رائس ملز کے مالک نصر اقبال چیمہ کو بوگس چیک تھمادیاجو بینک سے مقررہ تاریخ پرڈس آنر ہو گیا ۔کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

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