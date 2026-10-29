صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھ ماہ کے دوران 4.5 گیگاواٹ سے زائد بیٹری اسٹوریج آلات درآمد

  • کاروبار کی دنیا
چھ ماہ کے دوران 4.5 گیگاواٹ سے زائد بیٹری اسٹوریج آلات درآمد

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان نے 2026 کے پہلے چھ ماہ کے دوران 4.5 گیگاواٹ سے زائد بیٹری اسٹوریج آلات درآمد کیے جو ملک میں اب تک ہونے والی مجموعی 9.5 گیگاواٹ درآمدات کے تقریباً نصف کے برابر ہیں۔

پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے نمائندے کے مطابق بیٹری اسٹوریج کے استعمال میں یہ غیرمعمولی اضافہ مہنگے بجلی کے نرخوں سے بچنے کے لیے شہریوں اور صنعتی اداروں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت متبادل توانائی کے انتظامات کرنے کا نتیجہ ہے ،یہ انکشاف پارلیمانی فورم برائے توانائی و معیشت کے زیر اہتمام توانائی اور معیشت سے متعلق اعلیٰ سطح کے پارلیمانی مکالمے کے دوران کیا گیا۔ مزید برآں جس میں بجلی کے شعبے میں بیٹری اسٹوریج کے مستقبل، ضابطہ کاری، ٹیکسوں اور صارفین کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سہ ملکی سیریز، مائیک ہیسن فائنل میں فتح کیلئے پر امید

ٹیسٹ کرکٹ کی 150 ویں سالگرہ، پاکستان کے 3 کپتان مدعو

پاکستان اور ایران میں فٹبال کے فروغ کیلئے اہم معاہدہ

میسی ہارگئے ،رونالڈو کا 2008 کا بیلن ڈی اور بہترین قرار

28سالہ آئرش کرکٹربین وائٹ ریٹائرڈ ،کمپنی میں نوکری کرلی

واریکن کے 5شکار ،بنگلہ دیش 272رنز بناکر آل آؤٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak