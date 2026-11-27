آم کی برآمدات بڑھانے کیلئے حفاظتی تھیلوں کا یونٹ قائم
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام نے آموں کا معیار بہتر بنانے ، کیڑے مار ادویات کی باقیات کم کرنے اور برآمدی صلاحیت مستحکم کرنے کیلئے پہلا فروٹ پروٹیکشن پیپر بیگ تیار کرنے کا یونٹ قائم کیا ہے۔
یونٹ کی تعمیر آخری مراحل میں ہے جبکہ اس کیساتھ جدید ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ یونٹ بھی قائم کیا جارہا ہے جس کا مقصد عالمی منڈیوں کے معیار اور نباتاتی صحت سے متعلق تقاضے پورے کرنا ہے۔
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