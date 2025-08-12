صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معرکۂ حق مقابلہ جات ، گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ سرِفہرست

  • فیصل آباد
معرکۂ حق مقابلہ جات ، گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ سرِفہرست

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) حکومتِ پنجاب کی جانب سے منعقدہ جشنِ آزادی اور معرکۂ حق مقابلہ جات میں گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج چنیوٹ سرِفہرست رہا۔

ڈویژن لیول پر اُردو مضمون نویسی، انگریزی مضمون نویسی اور کوئز میں محمد افتاب، عون محمد اور رضیہ کوثر نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس سے قبل ضلعی سطح پر بھی تینوں طلبہ اول پوزیشن لے چکے ہیں۔تعلیمی حلقوں نے فوکل پرسن مقابلہ جات پروفیسر عمران زاہد اور پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ، لقمان عالم وینس کو مبارکباد پیش کی اور طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے ۔ اس موقع پر پروفیسر عمران زاہد اور پرنسپل لقمان عالم وینس کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقابلہ جات میں شرکت اور کامیابی طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہترین حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس