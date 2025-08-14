صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)جشنِ آزادی اور معرکۂ حق تقریبات کے سلسلے میں باغِ جناح فیصل آباد میں گرینڈ لیزر لائٹ شو کا شاندار انعقاد کیا گیا،

 جس میں قومی پرچم کے رنگ، تاریخی لمحات اور معرکۂ حق کی جدوجہد کو روشنیوں اور ملی نغموں کے حسین امتزاج کے ساتھ پیش کیا گیا۔ لیزر شو نے شرکا کو مسحور کر دیا اور شہری بڑی تعداد میں اہلِ خانہ کے ہمراہ اس دلکش تقریب سے محظوظ ہوئے ۔ خواتین اور بچوں نے بھی اس منفرد لیزر ڈسپلے سے بھرپور لطف اٹھایا، جبکہ شہریوں نے مناظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کیا۔تقریب میں میجر جنرل ابوبکر شہباز (جی او سی گوجرانوالہ)، ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے خصوصی شرکت کی۔ریجنل پولیس آفیسر ذیشان اصغر نے کہا کہ نفرتوں کو ختم کرکے محبتیں بانٹنی ہوں گی۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ ملکی ترقی کے لیے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں اور تنقید، تردید اور اعتراض سے نکل کر ایمانداری سے اپنا کام کریں۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت اور ترقی کیلئے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ جشنِ آزادی اور معرکۂ حق نیشنل یونٹی کا پیغام ہے ۔

 

