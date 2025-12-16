صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیو مہم :کمالیہ میں 72 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

  • فیصل آباد
پو لیو مہم :کمالیہ میں 72 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

کمالیہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسدادِ پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا۔

اس موقع پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر عدیل عارف بھی موجود تھے ۔انسدادِ پولیو مہم 15 دسمبر سے 18 دسمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔ تحصیل کمالیہ میں تقریباً 72 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔مہم کے مؤثر انعقاد کے لیے 315 موبائل ٹیمیں، 5 ٹرانزٹ ٹیمیں اور 17 فکسڈ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں تاکہ ہر بچے تک بروقت رسائی ممکن بنائی جا سکے ۔بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال میں قائم ڈے کئیر سنٹر کا بھی تفصیلی معائنہ کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس