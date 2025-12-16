صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ سیدنا ابوبکر صدیقؓ پر سالانہ ملی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد

  • فیصل آباد
یومِ سیدنا ابوبکر صدیقؓ پر سالانہ ملی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جامعہ مسجد دربار قادریہ میں جمیعت علمائے پاکستان (جے یو پی) کے زیر اہتمام سالانہ ملی یکجہتی کانفرنس یومِ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر منعقد ہوئی، جس میں علمائے کرام اور معززینِ شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی گراں قدر ملی و دینی خدمات کو زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔

کانفرنس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے ملک کے ممتاز عالمِ دین علامہ محمد ریاض کھرل نے کہا کہ خلفائے راشدین خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی کامل تصویر تھے اور ان کا دور تاریخِ اسلام کا درخشندہ اور روشن باب ہے ۔ انہوں نے کہا کہ خلفائے راشدین کا طرزِ حکمرانی اور ان کی تعلیمات رہتی دنیا تک امتِ مسلمہ کے لیے مشعلِ راہ اور سرچشمۂ ہدایت ہیں۔علامہ ریاض کھرل نے زور دیا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ۔ انہوں نے اکابرینِ امت کے اس اصول کو اپنانے پر زور دیا کہ نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو اور نہ اپنا عقیدہ چھوڑو، کیونکہ قومی اتحاد ہی کے ذریعے ہم اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ عزیز الحسن اعوان، پیر محمد صدیق الرحمن، احمد خالقی، علامہ رضا امین سیفی اور دیگر مقررین نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت کو تاریخِ اسلام کا روشن اور سنہرا باب قرار دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس