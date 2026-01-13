صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچا

  • فیصل آباد
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچا

چناب نگر (نامہ نگار )حکومت پاکستان کی جانب سے 2026 کے آغاز میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی،

مگر عام اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں پرانی سطح پر برقرار ہیں۔ چناب نگر میں مہنگائی کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ریلیف دینے کے دعوے کر رہی ہے ، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی غریبوں سے ایک وقت کا کھانا بھی چھین رہی ہے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے اور مارکیٹ مجسٹریٹوں کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر سپرنگ فیسٹیول

صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ

پنجاب بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ،قبول نہیں:ڈاکٹر حمیرا طارق

کمشنر کا گنگا رام ہسپتال میں سہولیات ، صفائی آپریشنز کاجائزہ

کارڈیالوجی ا نسٹیٹیوٹ ڈین کا چارج گائناکالوجسٹ کے سپرد

3انچارج انویسٹی گیشن تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس