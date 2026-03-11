صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

  • گوجرانوالہ
یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)یومِ شہادت حضرت علیؓ پر ریجن بھر میں فول پروف سکیورٹی انتظامات مکمل کرلئے گئے ،

ریجن میں 28 جلوس اور 114 مجالس کی سکیورٹی کیلئے 3907 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے ۔ ریجن کے تمام اضلاع میں جلوسوں اور مجالس کے انعقاد کے لیے جامع اور مؤثر سکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے ۔ سکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کیلئے 900 مرد و خواتین رضاکار بھی پولیس کے شانہ بشانہ ڈیوٹی سرانجام دیں گے تاکہ جلوسوں اور مجالس کے مقامات پر نظم و ضبط کو برقرار رکھا جا سکے ۔آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے تمام ضلعی پولیس افسر وں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جلوسوں کے روٹس اور مجالس کے مقامات پر سخت سکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔ اس سلسلے میں واک تھرو گیٹس کی تنصیب، شرکا کی مکمل باڈی سرچ، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مسلسل مانیٹرنگ، روف ٹاپ ڈیوٹی، جلوسوں کے روٹس کی پیشگی سوئپنگ اور مؤثر ناکہ بندی کو یقینی بنایا جائے ۔ آر پی او نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یومِ شہادت حضرت علی ؓکے موقع پر گوجرانوالہ ریجن میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سٹرکچر پلان روڈز:اراضی کے بدلے مفت تجارتی سہولت ختم کرنیکا فیصلہ

لوکل روڈ پروگرام: 79ارب سے 1530سکیموں پر کام شروع

وزیر توانائی سے جرمن ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات

خواجہ سعد رفیق سے المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کے وفد کی ملاقات

واسا افسروں کی گاڑیوں کیلئے پٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50 فیصد کمی

سروسز:آپریشن تھیٹر میں مریض کی ویڈیو بنانے پر کشیدگی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی