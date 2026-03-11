صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
راولپنڈی(این این آئی)سی پی او کی ہدایت پر ایس پی سکیورٹی اصغر علی گورائیہ کا پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں ایس پی سیکورٹی نے موجودہ سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر فول پروف سکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہدایات دیں۔ تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب عبد الکریم کے احکامات اور سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کی ہدایت پر ایس پی سکیورٹی اصغر علی گورائیہ کا پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ کا انقعاد، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی، ایلیٹ فورس، سی ٹی ڈی اور ضلع کے افسران نے شرکت کی، ایس پی سکیورٹی نے موجودہ سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر فول پروف سکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہدایات دیں۔

