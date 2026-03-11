صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

  • کراچی
یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

فول پروف سکیورٹی کے تحت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئیک رسپانس ٹیمیں بھی الرٹ رہیں گی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہدایات پر 21 رمضان المبارک یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کے موقع پر شہر بھر میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات ، جامع سکیورٹی پلان کے تحت 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی ہدایات پر 21 رمضان المبارک یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔جامع سیکیورٹی پلان کے تحت 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جن میں 19 ایس ایس پیز،ایس پیز،53 ڈی ایس پیز،755 این جی اوز، 4244 ہیڈ کانسٹیبلز،کانسٹیبلز اور 142 لیڈی پولیس اہلکار شامل ہیں۔

مرکزی جلوس کے روٹس، داخلی وخارجی راستوں اور واپسی کے راستوں پر خصوصی سیکیورٹی انتظامات کئے گئے ہیں جبکہ جلوس کے روٹ پرروٹ سیلنگ، اسنیپ چیکنگ، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی اوربلند عمارتوں پراسنائپرزکی تعیناتی کو یقینی بنایا گیا ہے ۔کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئیک رسپانس ٹیمیں بھی الرٹ رہیں گی جبکہ اہم اسپتالوں میں بھی پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے ۔پولیس چیف نے تمام افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ ذمہ داریاں پوری مستعدی سے انجام دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی