صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا افسروں کی گاڑیوں کیلئے پٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50 فیصد کمی

  • لاہور
واسا افسروں کی گاڑیوں کیلئے پٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50 فیصد کمی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اہم آن لائن اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں پٹرولیم بحران کے خاتمے تک واسا افسران کی گاڑیوں کے لئے پٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50 فیصد فوری کمی کردی گئی۔۔

، ایم ڈی واسا نے کہا کہ موجودہ حالات میں قومی وسائل کے محتاط استعمال اور کفایت شعاری کی پالیسی اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ادارے کے اخراجات میں کمی لاتے ہوئے وسائل کو ترجیحی بنیادوں پر استعمال کیا جا سکے ۔فیلڈ آپریشنز کو متاثر کیے بغیر انتظامی اخراجات میں مزید کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔انہوں نے کہا کہ میں شہریوں کو فراہمی و نکاسی آب کی خدمات بلا تعطل جاری رکھنا ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

یوم حضرت علیؓ پر سکیورٹی ہائی الرٹ،روٹس پر اضافی نفری تعینات کرنیکا حکم

انسداد ڈینگی اقدامات،انتظامیہ متحرک

پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کے نتائج کا اعلان کر دیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی :جعلی مشروبات کی سپلائی ناکام

اراضی تنازع،بھتیجے کا ساتھیوں سے ملکر چچا، چچی ، کزن پر تشدد

ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق، طالبہ سمیت 3زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی