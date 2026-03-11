صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق، طالبہ سمیت 3زخمی

  • ملتان
ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق، طالبہ سمیت 3زخمی

آصف آفاق موٹر سائیکل پرجا رہا تھا اوورلوڈ رکشا نے ٹکر ماردی، موقع پر چل بسا

بورے والا (نمائندہ دنیا) شہر کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے ٹریفک حادثات کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ طالبہ سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ۔ حادثات تیز رفتار گاڑیوں اور بے احتیاط ڈرائیونگ کے باعث پیش آئے ۔تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 505 ای بی کا رہائشی محمد آصف آفاق خان موٹر سائیکل پر آفاق خان چوک کے قریب جا رہا تھا کہ ایک اوورلوڈ رکشہ نے اسے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔دوسرے واقعہ میں ملتان روڈ پر تیز رفتار کار نے ٹکر مار کر محمد نگر کے رہائشی خالد کو شدید زخمی کر دیا اور ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ زخمی کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسے طبی امداد دی جا رہی ہے ۔تیسرے واقعہ میں معصوم شاہ روڈ پر تیز رفتار منی ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار طارق اور اس کی بیٹی شدید زخمی ہو گئے ۔ دونوں زخمیوں کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے تاکہ حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کے ایچ خورشید عظیم رہنما، اصول پسند سیاستدان تھے ، فیصل راٹھور

معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم کردار، شازیہ رضوان

کفایت شعاری،ایندھن بچت مہم پر عمل کیا جائے، آئی جی موٹر وے

راولپنڈی، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ، ایس ایس پی آپریشنز

یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی