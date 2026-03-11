صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

  • کراچی
پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

کراچی (آئی این پی) گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا۔

 آج ایک بار پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان محبت اور بھائی چارے کے رشتے مضبوط ہو رہے ہیں۔گورنر ہاؤس میں مختلف مذاہب اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کی خوبصورت مثال ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنر ہاؤس میں 19ویں افطار و ڈنر کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر محمد صادق صداقت نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی جبکہ مختلف مذاہب، قومیتوں اور شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گورنر سندھ نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ پاکستان میں پیدائش سے مقیم بنگالی برادری کو درپیش مسائل، خصوصاً شناختی کارڈ کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کے ایچ خورشید عظیم رہنما، اصول پسند سیاستدان تھے ، فیصل راٹھور

معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم کردار، شازیہ رضوان

کفایت شعاری،ایندھن بچت مہم پر عمل کیا جائے، آئی جی موٹر وے

راولپنڈی، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ، ایس ایس پی آپریشنز

یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی