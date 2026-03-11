صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

  • گوجرانوالہ
گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

افسر ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگز میں مصروف جبکہ لائن سپرنٹنڈنٹ اور ٹیکنیکل عملہ ڈیڈ ڈیفالٹرز کو تحفظ دینے لگا،بااثر نا دہند گان سے ریکوری کیلئے جائیدادیں ضبط کرنے کیلئے اقدامات شروع کر دئیے

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گیپکوافسر ریجن میں ہزاروں ڈیڈ ڈیفالٹرز سے واجبات کی ریکوری میں ناکام،وزارت پاور ڈویژن کی ہدایات کے باوجود گیپکو افسر بااثر نادہندگان سے واجبات وصول نہ کرسکے جن کے ذمہ گیپکو کے 1 ارب60 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ہوچکے ہیں جن میں صنعتی یونٹس اور کمرشل کنکشن شامل ہیں۔ گیپکو افسر ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگز میں مصروف جبکہ لائن سپرنٹنڈنٹ اور ٹیکنیکل عملہ ڈیڈ ڈیفالٹرز کو تحفظ دینے لگا۔ ذرائع کے مطابق پانچ سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود پرانے نادہندگان سے 1ارب 60کروڑ10 لاکھ روپے کی ریکوری التوا کا شکار ہے اور گیپکو حکام نے ان کے کنکشنز منقطع کرکے میٹر بھی قبضہ میں لے رکھے ہیں، پانچ سال قبل 25 ہزار سے زائد صارفین ڈیڈ ڈیفالٹرز قرار د ئیے گئے تھے جن سے واجبات کی وصولی نہیں ہوسکی۔گیپکو حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان بااثر نادہندگان سے ریکوری کیلئے ان کے خاندان کے کوائف اکٹھے کرنا شروع کرد ئیے ہیں جن کی جائیدادیں ضبط کرنے کیلئے محکمہ ریونیو کو ڈیٹا ارسال کیا جائے گا لیکن تاحال ریکوری نہیں ہوسکی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

یوم علی ؓ پر جلوسوں ، مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب:ڈی سی

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اہم امور،منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ

ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار بڑھائی جائے :ایم ڈی واسا

ڈی سی کا نگہبان رمضان بازار کا دورہ،سہولیات کاجائزہ

ڈی سی،ڈی پی او کایوم علی ؓ کے جلوس کے روٹ کامعائنہ

اسسٹنٹ کمشنر کا یوم علی ؓ کے جلوس کی سکیورٹی کاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی