صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور کا دورہ

  • سرگودھا
ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور کا دورہ

افطاری کے انتظامات، باورچی خانے اور اشیائے خوردونوش کے معیار کا جائزہ لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈی آئی جی جیل خانہ جات سرگودہا ریجن سعید اﷲ گوندل نے ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور کا دورہ کیا، انہوں نے جیل کے مختلف بیرکس کا معائنہ کیا، قیدیوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے ،اس موقع پر انہوں نے رمضان المبارک کے پیش نظر افطاری کے انتظامات، باورچی خانے اور اشیائے خوردونوش کے معیار کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی نے جیل کی سیکیورٹی، داخلی و خارجی راستوں اور آنے جانے والے سامان کی چیکنگ کا بھی معائنہ کیا،انہوں نے جیل انتظامیہ کو ہدایت کی کہ قیدیوں کی فلاح و بہبود، معیاری خوراک، صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

یوم حضرت علیؓ پر سکیورٹی ہائی الرٹ،روٹس پر اضافی نفری تعینات کرنیکا حکم

انسداد ڈینگی اقدامات،انتظامیہ متحرک

پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کے نتائج کا اعلان کر دیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی :جعلی مشروبات کی سپلائی ناکام

اراضی تنازع،بھتیجے کا ساتھیوں سے ملکر چچا، چچی ، کزن پر تشدد

ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق، طالبہ سمیت 3زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی