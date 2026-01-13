صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025 پاکستان کی کامیابی کا سال رہا:بیرسٹرعمراحمد منے خان

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے بیرسٹرعمراحمد منے خان نے کہاہے امریکہ سمیت مختلف ممالک سے سفارتی تعلقات میں اضافہ ہواہے ان میں بنگلادیش بھی شامل ہے ، 2025 پاکستان کی کامیابی کا سال رہا۔

2022 میں کوئی تصور نہیں کرسکتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل جائے گاوزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے کامیابیاں ملی ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص نے سائفر لہرا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی قرض روکنے کے لیے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے ، آج موجودہ آئی ایم ایف پروگرام بھی کامیابی سے چل رہا ہے۔

 

