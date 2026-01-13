ڈپٹی کمشنر جھنگ نے آئمہ مساجد کو پے آرڈرز پیش کیے
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب کا پہلا اعزازیہ کارڈ برائے آئمہ مساجد باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے ۔
اس اسکیم کے تحت رجسٹرڈ آئمہ کرام کو ماہانہ 25 ہزار روپے اعزازیہ فراہم کیا جائے گا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے رکن صوبائی اسمبلی کرنل (ر) غضنفر عباس قریشی اور صاحبزادہ مولانا محمد آصف معاویہ کے ہمراہ آئمہ کرام کو پے آرڈرز پیش کیے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ یہ اقدام وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فلاحی ویژن کی عکاسی کرتا ہے ، جس کا مقصد آئمہ مساجد کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان کی مالی معاونت کو یقینی بنانا ہے ۔آئمہ کرام نے اعزازیہ کارڈ کے اجرا پر وزیراعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا اور اس اقدام کو قابلِ تحسین قرار دیا۔ضلع جھنگ میں 1970 رجسٹرڈ آئمہ کرام کو یہ اعزازیہ دیا جا رہا ہے ، جبکہ شفافیت اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے اعزازیہ کی ادائیگی براہِ راست ڈیجیٹل نظام کے ذریعے کی جائے گی۔