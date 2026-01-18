صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاشتکاروں کو 1 ہزار لیزر لینڈ لیولرز فراہم کرنے کا اعلان

  • فیصل آباد
کاشتکاروں کو 1 ہزار لیزر لینڈ لیولرز فراہم کرنے کا اعلان

فی لیزر یونٹ 6 لاکھ روپے سبسڈی دینے کیلئے 26 جنوری تک درخواستیں طلب

 فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کے زراعت میں مؤثر پانی کے استعمال کے پروگرام کے تحت 1 ہزار لیزر لینڈ لیولرز کی بذریعہ شفاف قرعہ اندازی فراہمی کیلئے پنجاب کے تمام اضلاع (ماسوائے راولپنڈی ڈویژن)کے کاشتکاروں سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔اس پروگرام کے تحت کاشتکاروں کو فی لیزر یونٹ 6 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کی جائے گی ، اہل درخواست گزاروں کی الاٹمنٹ بذریعہ شفاف قرعہ اندازی کی جائے گی۔ترجمان کے مطابق خواہشمند کاشتکار/سروس پروائیڈرز 26 جنوری 2026ء تک مکمل درخواستیں بمعہ مطلوبہ دستاویزات متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (اصلاح آبپاشی)کے دفتر میں جمع کرا سکتے ہیں۔درخواست فارم محکمہ زراعت پنجاب کی آفیشل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کئے جا سکتے ہیں یا متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر (اصلاح آبپاشی)اور ڈپٹی ڈائریکٹر (اصلاح آبپاشی) کے دفاتر سے مفت حاصل کئے جا سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کراچی مراتھون کیلئے روٹ کو حتمی شکل دے دی گئی

گندگی ، خراب سیوریج سسٹم : شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے

ایس آئی ایف سی کا سرمایہ کاری میں کلیدی کردار، گورنر

سَتّیِ ویلفیئرٹرسٹ کے سالانہ انتخابات مکمل

جمہوری اقدار کے پابند،ایوان اتمام حجت ہیں،خالد مقبول

سالڈ ویسٹ اور واٹر کارپوریشن کی کارکردگی زوال پذیر،منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل