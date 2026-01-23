صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوساں روڈ پر گرین بیلٹ پارک بن گئی، ملک پور روڈ کشادہ ہو گی

  • فیصل آباد
سوساں روڈ پر گرین بیلٹ پارک بن گئی، ملک پور روڈ کشادہ ہو گی

ملت روڈ پر سیوریج اور واٹر سپلائی کا میگا پراجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ فیصل آباد نے فیضان مدینہ سوساں روڈ پر واقع گرین بیلٹ کو پارک میں تبدیل کرنے اور مین روڈ ملک پور کو کشادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، جس سے شہری سہولیات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے ۔اس کے علاوہ ملت روڈ پر سیوریج اور واٹر سپلائی کا میگا پراجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ، جس کی بدولت پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج سے متعلق دیرینہ مسائل حل ہوں گے ۔ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سوساں روڈ پر پارک کے قیام سے مدینہ ٹاؤن اور گرد و نواح کے رہائشیوں کو معیاری تفریحی سہولت میسر آئے گی۔ڈپٹی کمشنر نے گرین بیلٹ کو پارک میں تبدیل کرنے کے لیے ہارٹیکلچر اتھارٹی کو اہداف تفویض کرتے ہوئے کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں انہوں نے ملت روڈ کا دورہ کر کے واسا کے جاری پراجیکٹ کا جائزہ لیا اور کہا کہ اربوں روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والا یہ منصوبہ شہر کی بڑی آبادیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ڈپٹی کمشنر نے مین روڈ ملک پور کو کشادہ کرنے کے کام کا بھی فوری آغاز کرنے کی تاکید کی تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ پورا نہ ہوا، پیف اساتذہ مشکلات کا شکار

بائیو میٹرک کی شرط، اندراج مقدمات میں مشکلات

مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے : عثمان طاہر

اساتذہ کی ترقی کے سلسلہ تیز کیا جائے ، رانا اسلم انجم

ممتاز آبادسے غیر قانونی پتنگ فروش گرفتار، پتنگیں برآمد

اہل علاقہ کا مین ہولز پر ڈھکن نہ لگنے پر تشویش کا اظہار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ