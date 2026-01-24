صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمن آباد جنرل ہسپتال، ناقص صفائی پرٹھیکیدار پر جرمانہ

  • فیصل آباد
سمن آباد جنرل ہسپتال، ناقص صفائی پرٹھیکیدار پر جرمانہ

کمشنر کی ہسپتال انتظامیہ کو تمام وارڈز اور برآمدوں کی جامع واشنگ کی ہدایت

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد کے دورے کے دوران صفائی کی ناقص صورتحال پر پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے ٹھیکیدار کو دو لاکھ روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سخت وارننگ جاری کر دی۔کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو تمام وارڈز اور برآمدوں کی جامع واشنگ کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ واش رومز صفائی کے حوالے سے معیاری ہونے چاہئیں۔ انہوں نے مختلف وارڈز میں زیرِ علاج مریضوں کی عیادت کی اور ادویات کی ہسپتال سے فراہمی کی تصدیق بھی کی۔

اس موقع پر کمشنر نے ادویات کے سٹور میں میڈیسن کی دستیابی اور ریکارڈ چیک کیا جبکہ ہسپتال میں نصب مشینری کے فعال ہونے کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے بلڈ بینک، لیبارٹری اور دیگر تشخیصی یونٹس کا بھی دورہ کیا۔کمشنر فیصل آباد نے کہا کہ ہسپتالوں کی انسپکشن کا مقصد مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولیات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہسپتالوں میں طبی امور کو ہمہ وقت چوکس رکھنے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں، جن پر عملدرآمد میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن