صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک پولیس کی چالان مہم ، شہریوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
ٹریفک پولیس کی چالان مہم ، شہریوں کو مشکلات

پہلے سلام پھر کلام کو بھول کر پہلے چالان پھر کلام کی پالیسی اپنالی ، لائسنس، رجسٹریشن بک اور دیگر دستاویزات ہونے کے باوجود مختلف اعتراضات لگا کر جر مانے

فیصل آباد (عبدالباسط سے )سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے نظامِ ٹریفک کو منظم اور محفوظ بنانے کے بجائے مبینہ طور پر اپنی تمام تر توجہ چالان مہم کو کامیاب بنانے پر مرکوز کر دی گئی ہے ، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔شہریوں کے مطابق موٹر سائیکل سواروں کے پاس ہیلمٹ موجود ہونے اور دیگر گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس، رجسٹریشن بک اور دیگر قانونی دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود انہیں مختلف نوعیت کے اعتراضات لگا کر بھاری مالیت کے چالان کیے جا رہے ہیں، جو معمول بنتا جا رہا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ سٹی ٹریفک پولیس اپنے پہلے سلام پھر کلام   کے سلوگن کو بھول کر مبینہ طور پر  پہلے چالان پھر کلام کی پالیسی پر عمل پیرا ہو چکی ہے ۔ ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس حکام کی جانب سے فیلڈ سٹاف کو روزانہ کی بنیاد پر بھاری مالیت کے چالان کرنے کے اہداف دیے جا رہے ہیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر ناکہ بندی پوائنٹس قائم کر کے ہر آنے جانے والے شہری کو روکا جا رہا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور شاہراہوں کو رواں رکھنے پر توجہ نہیں دی جا رہی، جس کے باعث شہر بھر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔

مختلف شاہراہوں پر طویل ٹریفک جام معمول بن چکے ہیں اور شہریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے ۔شہریوں نے مزید کہا کہ حالیہ مہنگائی کے دور میں جہاں عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے ، وہاں بلاجواز بھاری مالیت کے چالان کسی اضافی سزا سے کم نہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بلاوجہ چالانوں کا سلسلہ بند کیا جائے ، عوامی مشکلات کم کی جائیں اور ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنے اصل فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے شہر میں ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن