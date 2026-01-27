صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچنی:ڈکیت گینگ گرفتار نقدی موٹر سائیکلیں برآمد

  • فیصل آباد
بلوچنی:ڈکیت گینگ گرفتار نقدی موٹر سائیکلیں برآمد

بلوچنی (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او تھانہ بلوچنی نے کارروائی کرتے ہوئے تین رکنی خطرناک بین الاضلاعی ڈکیت و رابری گینگ کو گرفتار کر لیا۔

  آصف، حسیب اور عارف کو گرفتار کیا، جو مختلف اضلاع میں خوف کی علامت بن چکے تھے ۔پولیس کے مطابق  ملزمان  فیصل آباد کے تھانہ بلوچنی، کھرڑیانوالہ، ساہیانوالہ، چک جھمرہ اور ضلع ننکانہ سمیت دیگر اضلاع میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسلحہ کے زور پر متعدد  وارداتوں میں ملوث رہے ۔ ملزمان سے 7 عدد موٹر سائیکلیں اور  اسلحہ    بھی برآمد کر لیا گیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

انسداد ڈینگی کے تدارک کیلئے سرویلنس سخت کرنے کا حکم

بی زیڈ یو:ملازم کا ساتھیوں پر6تولہ سونا چوری کرنیکا الزام

وہاڑی:پٹرولنگ پولیس نے مفرور ملزم گرفتار کر لیا

بغیر اجازت اونٹوں کا دنگل متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس