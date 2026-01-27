صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف عمل ہیں ،ڈی جی سیف سٹی

  • اسلام آباد
شہریوں کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف عمل ہیں ،ڈی جی سیف سٹی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی جی سیف سٹی و ڈی آئی جی ٹریفک ہارون جوئیہ کی سر براہی میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 اسلام آباد پولیس کی آپسی کمیونیکیشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ پولیس کے جائے وقوعہ پر پہنچنے کے وقت میں مزید بہتری لائی جا سکے ، ڈی جی سیف سٹی نے کہا کہ آپسی کمیونیکیشن کسی بھی ادارے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ،اداروں کو ترقی کی منازل طے کرنے کیلئے کمیونیکیشن کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے ۔ شہریوں کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

انسداد ڈینگی کے تدارک کیلئے سرویلنس سخت کرنے کا حکم

بی زیڈ یو:ملازم کا ساتھیوں پر6تولہ سونا چوری کرنیکا الزام

وہاڑی:پٹرولنگ پولیس نے مفرور ملزم گرفتار کر لیا

بغیر اجازت اونٹوں کا دنگل متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس