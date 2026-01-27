صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5ہزار کلو سے زائد ناقص گوشت اور باسی اشیا تلف

  • لاہور
فوڈاتھارٹی کا 198 ریسٹورنٹس کامعائنہ، 54کو 9لاکھ کے جرمانے

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پنجاب فوڈاتھارٹی کی جانب سے خوراک کی تیاری سے ترسیل تک کڑی نگرانی جاری، لاہور کے مختلف علاقوں میں 53 میٹ شاپس اور 25 معروف ریسٹورنٹس کی چیکنگ کے دوران5ہزار کلو سے زائد ناقص غیر معیاری گوشت اور ممنوعہ باسی اشیا تلف کی گئیں، 2 مقدمات درج کروا دیئے گئے ۔ڈی جی فوڈاتھارٹی عاصم جاوید نے بتایا صوبہ بھر میں 198 ریسٹورنٹس کی چیکنگ کے دوران 54کو 9لاکھ 21ہزار کے جرمانے کیے گئے ، سٹوریج سیکشن میں کھڑا گندا پانی ، نان فوڈ گریڈ برتنوں کا استعمال کیا جارہا تھا،صفائی کے ناقص انتظامات، لازم ریکارڈ، ضروری دستاویزات اور ملازمین کے میڈیکل موجود نہ تھے ۔

 

