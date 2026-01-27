صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹرز کی غفلت‘آپریشن کے دوران نومولود کی گردن کٹ گئی

  • سرگودھا
ڈاکٹرز کی غفلت‘آپریشن کے دوران نومولود کی گردن کٹ گئی

آمنہ کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی لایا گیا،کٹ گہرا لگنے سے بچے کی گردن پر گہرا زخم7 ٹانکے لگائے گئے ‘حالت تشویشناک‘ ڈی سی کا ہسپتال کا دورہ‘انکوائری کمیٹی قائم

میانوالی (نامہ نگار) ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی میں دورانِ ڈیلیوری مبینہ طبی غفلت کا ایک نہایت افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں آپریشن کے دوران نومولود بچے کی گردن کٹ گئی۔ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جب چکڑالہ سے آمنہ کو زچگی کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال لایا گیا۔ذرائع کے مطابق دورانِ آپریشن جب زچہ کے پیٹ پر کٹ لگایا جا رہا تھا تو مبینہ طور پر لاپرواہی کے باعث بچے کی گردن بھی کٹ گئی۔ نومولود کی گردن پر فوری طور پر سات ٹانکے لگائے گئے اور اسے تشویشناک حالت میں آئی سی یو منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت بدستور نازک بتائی جا رہی ہے ۔

واقعے کے بعد ہسپتال میں شدید اضطراب کی فضا پیدا ہو گئی ،نومولود کے والد عباس اور والدہ آمنہ نے واقعے کو کھلی غفلت قرار دیتے ہوئے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے ۔ دریں اثنا ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے اطلاع ملتے ہی رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا۔ انہوں نے نرسری میں زیرِ علاج نومولود کی عیادت کی اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام اور بچے کے والدین سے واقعے کی تفصیلات معلوم کیں۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سی ای او ہیلتھ نے محکمہ صحت کے افسران پر مشتمل تین رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے کر باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

این ایف سی انسٹیٹیوٹ ملازمین کی تنخواہوں ترقی و واجبات کی ادائیگی کیلئے 10 فروری ڈیڈلائن

بندروں کا غیر قانونی تماشا محکمہ وائلڈ لائف خاموش

کمشنر کا اجلاس فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ

جھنگ:ڈپٹی کمشنر کے احکامات، صنعتی یونٹس میں فائر سیفٹی کا جائزہ

جڑانوالہ: اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کا شہر کا دورہ

ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس