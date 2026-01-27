صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پابندی کے باوجود پکی قبریں، بعض کیساتھ احاطے اور کمرے تیار، تدفین مشکل

  • گوجرانوالہ
پابندی کے باوجود پکی قبریں، بعض کیساتھ احاطے اور کمرے تیار، تدفین مشکل

چمن شاہ ،قبرستان کلاں کے محافظوں کی ملی بھگت سے قبر پکی کرنے کے دوران کا رروائی نہیں کر تا ،ضلعی انتظامیہ، میونسپل کارپوریشنوں کی طرف سے نئے قبرستانوں کیلئے جگہ نہیں دی جارہی:شہری

گوجرانوالہ(نیوزرپورٹر)پابندی کے باوجود گوجرانوالہ کے قبرستانوں میں پکی قبریں بنانے کا سلسلہ نہ رک سکاجس سے جگہ کم پڑنے لگی، اندرون شہر کے قبرستانوں میں تدفین مشکل ہو گئی ۔ قبرستانوں میں پکی قبریں بنانے پر پابندی عائد ہے اور یہ واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے ۔ قانون پرعمل درآمد کیلئے ہر قبرستان کا محافظ قبرستان مقرر کیا گیا ہے جو سرکاری ملازم ہے لیکن ان کی کارکردگی مایوس کن ہے۔

قبر جب پکی ہوتی ہے تو ایک قبر تین تین قبروں کی جگہ گھیرتی ہے ،بعض نے تو قبروں کے اطراف میں بڑے بڑے جنگلے لگا رکھے ہیں اور ان کیساتھ دروازہ بھی لگایا ہوا ہے جبکہ بعض نے تو قبروں کے ساتھ کمرے بنا رکھے ہیں ۔چمن شاہ قبرستان ،قبرستان کلاں شہر کے بڑے قبرستان ہیں جہاں تدفین کیلئے جگہ ملنا مشکل ہو گیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ گورکن کو نذرانہ دیا جائے تو بلدیہ کا کوئی اہلکار قبر پکی کر انے کے دوران کارروائی نہیں کرتا۔دوسری طرف ضلعی انتظامیہ، میونسپل کارپوریشنوں و ضلع کونسلوں کی طرف سے نئے قبرستانوں کیلئے جگہ مختص نہیں کی جارہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوری کے مقدمات کیلئے خصوصی ٹر بیونل قائم

میئر کا جہانگیر روڈ کا دورہ

ملٹی لینگوئل ایجوکیشن پالیسی متعارف کروانے کا فیصلہ

کراچی اب مزید خاموش نہیں رہے گا، منعم ظفر خان

شدید سردی میں سوئی گیس کی بندش ظلم ہے ،پاسبان

کورنگی میں ڈاکو 25 تولہ سونا اور لاکھوں رقم لوٹ کر فرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس