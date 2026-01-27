پنجاب پولیس ـ:6 اسسٹنٹس کی آفس سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی
لاہور (کرائم رپورٹر )آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر میرٹ اور قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے 6اسسٹنٹس کو آفس سپرنٹنڈنٹ کے۔۔
عہدے پر ترقی دے دی گئی ۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب عمران ارشد کی زیرِ صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس سنٹرل پولیس آفس میں ہوا۔ میرٹ، قواعد و ضوابط اور سروس ریکارڈ کی روشنی میں 6 اسسٹنٹس کو بطور آفس سپرنٹنڈنٹ ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔ ترقی پانے والوں میں منتظر مہدی، ضیا الرحمن، وقاص نذر، مونا ظفر، نبیلہ اشرف اور مدیحہ نسیم شامل ہیں۔