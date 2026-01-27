صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،اولڈ گرانٹ جائیدادوں کو ریگولر لیزکرنے کیلئے نو ٹس جاری

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،اولڈ گرانٹ جائیدادوں کو ریگولر لیزکرنے کیلئے نو ٹس جاری

موجود جائیدادوں کی ریگولر لیز میں مزید پانچ سال کے لیے توسیع دی جائے گی

راولپنڈی( خاورنوازراجہ)راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ نے اولڈ گرانٹ جائیدادوں کو ریگولر لیزکرنے کے لیے نوٹسزجاری کردیئے ،موجود جائیدادوں کو ریگولر لیز میں تبدیل کرنے کی پالیسی کے تحت مزید پانچ سال کے لیے توسیع دی جائے گی، ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس ڈیپارٹمنٹ کی ہدایت پر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ نے آر اے بازار ، صدر ،گوالمنڈی سمیت دیگر علاقوں میں جہاں اولڈ گرانٹ جائیدادیں ہیں ان میں مقیم افراد کو ان جائیدادوں کو ریگولزیز کرنے کے لیے نوٹسز جاری کردیئے ہیں 1996میں اولڈ گرانٹ جائیدادوں کو CLAرولز 1937کے تحت ریگولر لیز میں تبدیل کرنے کی پالیسی متعارف کرائی گئی تھی، حکومت نے اولڈ گرانٹ پر موجود جائیدادوں کو ریگولر لیز میں تبدیل کرنے کی پالیسی کو مزید پانچ سال کے لیے توسیع دی ہے ، جو 21 نومبر 2023 سے 20نومبر 2028تک نافذ العمل رہے گی، اور یہ آخری موقع ہوگا۔ مکین فوری طور پر شیڈول-Vکے تحت مقررہ درخواست فارم پر درخواست جمع کروائیں، مقررہ مدت کے اندر درخواست نہ دینے کی صورت میں جائیداد بغیر کسی معاوضے کے حکومتی تحویل میں لی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

این ایف سی انسٹیٹیوٹ ملازمین کی تنخواہوں ترقی و واجبات کی ادائیگی کیلئے 10 فروری ڈیڈلائن

بندروں کا غیر قانونی تماشا محکمہ وائلڈ لائف خاموش

کمشنر کا اجلاس فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ

جھنگ:ڈپٹی کمشنر کے احکامات، صنعتی یونٹس میں فائر سیفٹی کا جائزہ

جڑانوالہ: اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کا شہر کا دورہ

ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس