صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت :شہر میں48لاکھ موٹر سائیکل سیفٹی راڈز لگیں گے

  • لاہور
بسنت :شہر میں48لاکھ موٹر سائیکل سیفٹی راڈز لگیں گے

پتنگ ڈور کی ڈیمانڈ پر دوسرے صوبوں سے سپلائی منگوانے کی اجازت پر غور

لاہور (عمران اکبر )سرکاری اعدادوشمار کے مطابق شہر میں 48لاکھ موٹر سائیکل سیفٹی راڈز لگائے جائینگے ، 10 لاکھ سیفٹی راڈز کا خرچ سرکار برداشت کرے گی اور 38لاکھ سول سوسائٹی ،یونینز کے ذریعے لگوائے جائینگے ، کمشنر نے فیصلہ کر دیاجبکہ پتنگ ڈور کی ڈیمانڈ پر دوسرے صوبوں سے سپلائی منگوانے کی اجازت پر غور جاری ہے ۔ شہر میں بسنت پر پتنگ ڈور مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ،پتنگ ڈور مینوفیکچرز نے کمشنر سے دوسرے صوبوں سے پتنگ ڈور منگوانے کی استدعا کر دی ۔چیئرمین ایسوسی ایشن میاں شکیل کاکہناہے کہ پتنگ ڈور کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اگر آسمان پتنگوں سے بھرنا ہے تو اجازت دی جائے جبکہ کمشنر کا کہنا ہے کہ اس ڈیمانڈ کو مد نظر رکھ کر دوسرے صوبوں سے ڈور پتنگ منگوانے پر اعدادوشمار اکٹھے کئے جارہے ہیں ، معاملے کونمٹادیا جائے گا ۔ انتظامی دفاترکے موٹرسائیکلز پر بھی حفاظتی راڈز لگانے میں تیزی، کمشنر مریم خان نے ڈویژنل دفتر کے موٹرسائیکلز پر سیفٹی راڈز لگانے کا جائزہ لیا۔دوسری جانب شہر میں موٹر بائیکرز کی سیفٹی کیلئے خصوصی اقدامات کئے جارہے ہیں۔شہر میں 100 کیمپس سے روزانہ 50ہزار تا 60ہزار موٹر سائیکلز پر سیفٹی راڈز لگائے جارہے ہیں۔ کیمپس سے حکومت پنجاب کے تحت 10 لاکھ سے زائد سیفٹی راڈز موٹرسائیکلز پرمفت لگائے جارہے ہیں۔نجی کمپنیاں بھی فری راڈز لگا رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

این ایف سی انسٹیٹیوٹ ملازمین کی تنخواہوں ترقی و واجبات کی ادائیگی کیلئے 10 فروری ڈیڈلائن

بندروں کا غیر قانونی تماشا محکمہ وائلڈ لائف خاموش

کمشنر کا اجلاس فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ

جھنگ:ڈپٹی کمشنر کے احکامات، صنعتی یونٹس میں فائر سیفٹی کا جائزہ

جڑانوالہ: اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کا شہر کا دورہ

ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس