صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

  • ملتان
ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

منصوبہ 96یونین میل رقبے پر محیط ،مقصد سبزہ بڑھانا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کو کم کرنا،محکمہ جنگلات

ڈیرہ غازیخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ جنگلات پنجاب کی جانب سے داجل کینال کے کنارے وسیع پیمانے پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔کنزرویٹر فاریسٹ ڈیرہ غازی خان سرکل محمد طارق نسیم نے ضلع راجن پور میں داجل کینال کے کنارے ارجن کے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔یہ منصوبہ 96 یونین میل رقبے پر محیط ہے اور اس’’پنجاب میں لکیری شجرکاری‘‘کے عنوان سے نافذ کیا جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد نہری علاقوں میں سبزہ بڑھانا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کو کم کرنا ہے ۔ اس منصوبے کے تحت مختلف اقسام کے مقامی اور موزوں درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ شجرکاری کی پائیداری اور بقا کو یقینی بنایا جا سکے ۔یہ منصوبہ اپ سکیلڈ گرین پاکستان پروگرام کے دوسرے مرحلے کا تسلسل ہے جس کے تحت پہلے مرحلے میں تقریباً 50 یونین میل پر شجرکاری کی گئی تھی۔ اس شجرکاری کی بقا کی شرح 90 فیصد سے زائد رہی جبکہ اوسط اونچائی 20 فٹ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی جو اس منصوبے کی کامیابی اور مؤثر منصوبہ بندی کا واضح ثبوت ہے ۔معائنے کے دوران یہ مشاہدہ کیا گیا کہ داجل کینال کے اطراف لکیری شجرکاری نے نہ صرف سبزے میں اضافہ کیا بلکہ کٹاؤ کی روک تھام، موسمی حالات میں بہتری اور قدرتی مناظر کے حسن میں اضافہ کا باعث بنی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوری کے مقدمات کیلئے خصوصی ٹر بیونل قائم

میئر کا جہانگیر روڈ کا دورہ

ملٹی لینگوئل ایجوکیشن پالیسی متعارف کروانے کا فیصلہ

کراچی اب مزید خاموش نہیں رہے گا، منعم ظفر خان

شدید سردی میں سوئی گیس کی بندش ظلم ہے ،پاسبان

کورنگی میں ڈاکو 25 تولہ سونا اور لاکھوں رقم لوٹ کر فرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس