صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے کمپلیکس کی مسجد میں پر دعائیہ تقریب کا انعقاد

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے کمپلیکس کی مسجد میں پر دعائیہ تقریب کا انعقاد

تحریکِ آزادی کی کامیابی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)حکومت پنجاب کے احکامات پر ایف ڈی اے کے زیر اہتمام یومِ یکجہتی کشمیر بھرپور قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کمپلیکس کی مسجد میں پروقار دعائیہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں افسروں ، سٹاف اور عام شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب کے دوران مقبوضہ کشمیر کے شہدا کے درجات کی بلندی، تحریکِ آزادی کی کامیابی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چوہدری نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ہمارا تعلق محض جغرافیائی نہیں بلکہ ایمانی، ثقافتی اور انسانی بنیادوں پر استوار ہے ۔انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام دہائیوں سے بھارتی مظالم کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں اور ان شا اللہ انہیں جلد آزادی نصیب ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ