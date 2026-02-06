صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت تکمیل کی ہدایت

  • فیصل آباد
ٹوبہ میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت تکمیل کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے کچہری چوک پر جاری بیوٹیفکیشن کے کاموں کا جائزہ لیا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقار اکبر چیمہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ذیشان لبھا مسیح، اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ اور چیف آفیسر ضلع کونسل کاشف محمود گجر بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے کچہری چوک پر جاری بیوٹیفکیشن کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ منصوبے بروقت، شفافیت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے شہر کے مختلف مقامات پر جاری وال آرٹ کے کاموں کا بھی معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ وال آرٹ کے ذریعے شہر کی خوبصورتی اور شناخت کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

پاکستان کا ہر شہری عالمی سطح پر کشمیر کا سفیر : محمد خان ڈاہا

وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیلئے اتفاق رکشہ یونین کی ریلی

کشمیری عوام پر مظالم کو اجاگر کرنا سب کی ذمہ داری : ڈپٹی کمشنر

اختلافات بھلا کرکشمیریوں کیساتھ کھڑے ہوں : ثاقب خورشید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ