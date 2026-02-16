صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھوانہ: یونیورسل ہائیر سیکنڈری سکول میں مونٹیسوری کلاسز کا افتتاح

  • فیصل آباد
بھوانہ: یونیورسل ہائیر سیکنڈری سکول میں مونٹیسوری کلاسز کا افتتاح

بھوانہ(نمائندہ دنیا)نجی تعلیمی ادارہ یونیورسل ہائیر سیکنڈری سکول کی جانب سے مونٹیسوری کلاسز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کی مہمانِ خصوصی اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ شینا اعظم تھیں، جنہوں نے فیتہ کاٹ کر نئی کلاسز کا آغاز کیا۔

اس موقع پر صدر انجمن تاجران بھوانہ ملک غلام شبیر شاہد اور صدر مسلم لیگ (ن) سوشل میڈیا ٹیم پی پی 97 مدثر حسن شیخ بھی موجود تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر شینا اعظم نے کہا کہ ابتدائی تعلیم کسی بھی بچے کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مونٹیسوری نظام بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے ، اعتماد بحال کرنے اور سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے میں اہم سنگِ میل ثابت ہوتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ معیاری تعلیم کی فراہمی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور نجی تعلیمی اداروں کا مثبت کردار قابلِ تحسین ہے۔ اس موقع پر انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ بچوں کو محفوظ، صاف ستھرا اور جدید تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں بروئے کار لا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت

حمزہ شہباز کی پولیٹیکل سیکرٹری کبیر تاج کے گھر آمد، والدہ کی عیادت کی

نسخے کے بغیر اینٹی بائیوٹک کی فروخت پر پابندی کا قانون لا رہے ، وزیر صحت

ماہ صیام کی سپلائی کیلئے جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

محنت کشوں کو 10 ہزار دینے کا آغاز

زرداری ،نوازشریف شریعت کیخلاف قانون سازی پر نوٹس لیں:مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر