صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معروف زرعی کمپنی کے نام پر جعلی آلات بیچنے والاگرفتار

  • فیصل آباد
معروف زرعی کمپنی کے نام پر جعلی آلات بیچنے والاگرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے زرعی آلات تیار کرنے والی معروف کمپنی کے نام پر جعلی مصنوعات فروخت کرنے والے ملزم کو حراست میں لے لیا۔

ایف آئی اے کی ٹیم نے سمندری روڈ پر سیٹھ محمد طفیل اینڈ سنز کی شکایت پر کارروائی کی۔ چھاپہ ادارہ وحید انجینئرنگ ورکس، سمندری روڈ فیصل آباد پر مارا گیا، جہاں \"سیٹھ طفیل\" کے نام سے جعلی زرعی آلات فروخت کیے جا رہے تھے اور مذکورہ نام کا بورڈ بھی آویزاں تھا۔کارروائی کے دوران موقع پر موجود ملزم عثمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دیگر ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس