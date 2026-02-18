صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ میں گرلز گائیڈز کی پروقار تقریب، اعلیٰ حکام کی شرکت

  • فیصل آباد
چنیوٹ میں گرلز گائیڈز کی پروقار تقریب، اعلیٰ حکام کی شرکت

ڈی سی ، ڈی پی او ،سی ای او ایجوکیشن نے گرلز گائیڈز کے ہمراہ کیک کاٹا

 چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )چنیوٹ میں پاکستان گرلز گائیڈز ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام گرلز گائیڈز کے سو سال مکمل ہونے پر گورنمنٹ گرلز ہائی سکول مدرسہ البنات میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طالبات، ٹیچرز نے بھرپور جوش و خروش سے شرکت کی۔ تقریب میں مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان ، ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف اور سی ای او ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی شریک ہوئے ۔ معزز مہمانوں نے گرلز گائیڈز کے ہمراہ کیک کاٹا،طالبات نے مارچ پاسٹ، ملی نغمے اور مختلف عملی مظاہرے پیش کیے جنہیں حاضر ین نے خوب سراہا۔

مہمانانِ خصوصی نے خطاب میں کہا کہ گرلز گائیڈ تحریک نوجوان نسل کو ذمہ داری، خود اعتمادی اور قومی خدمت کے جذبے سے آراستہ کرتی ہے ، جو ایک مضبوط اور مہذب معاشرے کی بنیاد ہے ۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن سے حلف لیا اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی گرلز گائیڈز میں بیجز لگائے اسناد اور انعامات تقسیم کئے جبکہ گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن نے ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف، اظہر سہیل نیازی کو سووینئر پیش کئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صدر مارکیٹ کو واکنگ اسٹریٹ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ

سائٹ ایریا ،کیمیکل فیکٹری کے ویئر ہاؤس میں آتشزدگی

اسکولوں کے اطراف ویپ اور منشیات فروخت کے انکشاف پر بڑا اقدام

سکھر:300گرام دھماکہ خیز مواد سمیت 3اسلحہ سپلائر گرفتار

حیدر آباد:کسٹم نے 15سوملین کی غیر قانونی اشیا تلف کردیں

سکھر:موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے ڈوب گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق